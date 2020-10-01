Токийская биржа не сможет возобновить работу до конца дня

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Технический сбой системы произошел на Токийской фондовой бирже. Работа не будет возобновлена до конца дня, сообщает RT.
"Торги всеми акциями приостановлены до конца дня", – сообщается на сайте биржи.
Также в компании принесли извинения за предоставленные неудобства всем инвесторам и участникам рынка. Сроки восстановления пока не уточняются.
28 сентября курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля. Такого показателя он достиг впервые с января 2016 года. Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 92,0275 рубля. Доллар, в свою очередь, поднялся до 78 рублей.
Рубль демонстрирует попытки роста к доллару и евро
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