"Социальный мониторинг" продолжает работу после отмены пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что приложение "Социальный мониторинг" продолжает работу. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Социальный мониторинг" продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент контроля за теми, кто находится в острой фазе, болеет COVID, для того чтобы эти люди не выходили на улицу, не заражали других людей", – заявил представитель мэрии.

Немерюк напомнил, что с 9 июня отменен режим обязательной самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Тем не менее количество людей продолжают отслеживать в парках – при необходимости вход могут ограничить.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют сохранять данные приложения "Социальный мониторинг" или системы оформления пропусков. Градоначальник назвал данную меру возможной только в чрезвычайных ситуациях.

Как объяснил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, персональные данные из приложения будут удалены в течение 10 дней с момента завершения режима самоизоляции.

