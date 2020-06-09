"Социальный мониторинг" продолжает работу после отмены пропусков

09 июня, 21:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что приложение "Социальный мониторинг" продолжает работу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Социальный мониторинг" продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент контроля за теми, кто находится в острой фазе, болеет COVID, для того чтобы эти люди не выходили на улицу, не заражали других людей", – заявил представитель мэрии.
Немерюк напомнил, что с 9 июня отменен режим обязательной самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Тем не менее количество людей продолжают отслеживать в парках – при необходимости вход могут ограничить.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют сохранять данные приложения "Социальный мониторинг" или системы оформления пропусков. Градоначальник назвал данную меру возможной только в чрезвычайных ситуациях.
Как объяснил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, персональные данные из приложения будут удалены в течение 10 дней с момента завершения режима самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: