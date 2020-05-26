Около 10 тыс звонков поступило в контакт-центр от пранкеров по работе "Соцмониторинга"

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Около 10 тысяч звонков поступило от пранкеров в контакт-центр по работе приложения "Социальный мониторинг". Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Недобросовестные пользователи пытались забросать нас звонками, в том числе, видимо, пранкерскими. Мы получили порядка 10 тысяч звонков, которые помешали добросовестным людям дозвониться", – отметил Лысенко.

Ранее он сообщил, что приложением пользуется порядка 67 тысяч москвичей. Лысенко уточнил, что в приложении могут зарегистрироваться только те граждане, которые включены в реестр пациентов с подтвержденным COVID-19 и те, кто с ними контактировал.

В то же время Лысенко отмечал, что в столице не было выписано ни одного штрафа из-за ошибки приложения "Социальный мониторинг". Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркивал, что столичные власти пока не планируют отменять данное приложение, поскольку оно справляется с поставленными задачами.

В департаменте информационных технологий до этого объясняли, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.

