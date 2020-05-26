Порядка 67 тыс москвичей зарегистрировано в приложении "Социальный мониторинг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложении "Социальный мониторинг" зарегистрировано около 67 тысяч москвичей. С таким заявлением выступил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

"Порядка 67 тысяч регистраций с самого начала действия приложения, где-то с середины апреля. Сначала у нас была версия, которую мы раздавали гражданам с телефонами, а с первого мая заработали версии приложения, которые были проверены магазинами приложений", – рассказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Лысенко уточнил, что в приложении могут зарегистрироваться только те граждане, которые включены в реестр пациентов с подтвержденным COVID-19 и тех, кто с ними контактировал.

Ранее стало известно о том, что московские власти не планируют отменять приложение "Социальный мониторинг". Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что платформа хорошо выполняет возложенные на нее функции, а потому говорить об ее отмене пока преждевременно.