Власти Москвы уничтожат данные "Социального мониторинга" и пропускной системы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют сохранять данные приложения "Социальный мониторинг" или системы оформления пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

"Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, в обычных условиях данные системы фактически неприменимы, поскольку являются нарушением прав граждан.

Как ранее заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, очистка баз данных произойдет в течение 10 дней с момента завершения режима самоизоляции. Он подчеркнул, что утечка информации невозможна.