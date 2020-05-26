Данные из "Социального мониторинга" удаляют после завершения самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Персональные данные пользователей приложения "Социальный мониторинг" удаляются в течение 10 дней с момента завершения их режима самоизоляции, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, это прописано в регламенте в соответствии с законом о персональных данных. Руководитель ведомства добавил, что вся персональная информация хранится в центре обработки данных, который находится в ведении столичного правительства.

"Из нашего приложения данные не утекут точно", – подчеркнул Лысенко.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, что все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, удалят из государственных систем после ослабления пропускного режима.

Накануне глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что личные данные москвичей, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне.

По его словам, согласие на обработку персональных данных является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Уточняется, что все данные, которые указываются при использовании портала для проверки пропусков, передаются в федеральные ведомства, которые применительно к документу являются третьими лицами.

С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа необходимо указать при оформлении цифрового разрешения на передвижение.

К пропуску также следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.