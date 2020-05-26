Москвичи смогут участвовать в рассмотрении жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

19:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям Москвы разрешат дистанционно участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
"Можно будет с помощью сервиса, который в ближайшее время также будет выведен на портал mos.ru, при необходимости по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы", – заявил специалист.
По словам Данчикова, прозрачные случаи будут рассмотрены оперативно, ошибочные штрафы аннулируют. Глава контрольного ведомства объяснил, что к таковым относятся ситуации, когда у гражданина есть подтверждение собственных законных действий.
Евгений Данчиков также заявил, что через приложение "Социальный мониторинг" в Москве выписали порядка 54 тысяч штрафов. Их назначили автоматически.
Ранее в МАДИ подготовили образцы заявлений на обжалование штрафов за езду без пропуска. Сделать это можно не выходя из дома через порталы mos.ru или "Автокод".
Какие штрафы за нарушение самоизоляции отменят
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