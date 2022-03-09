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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Американская телекоммуникационная компания Lumen прекращает работу в России. Об этом говорится в заявлении компании.
Компания отметила, что на данный момент не было нарушений в работе сети, но решение о прекращении работы в РФ было принято для безопасности клиентов сети, а также для сохранения целостности глобальной интернет-сети.
В заявлении уточняется, что присутствие Lumen на российском рынке было невелико.
Ранее сообщалось, что Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает деятельность в России. По словам руководителя, лицензированный партнер согласился немедленно приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти 2 тысячам партнеров в России.
В свою очередь в McDonald's приняли решение временно закрыть все 850 ресторанов, располагающихся в России. Об этом заявлял генеральный директор корпорации Крис Кемпчински. По его словам, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Для всех них будет сохранена заработная плата.
До этого американская компания Yum! Brands, являющаяся одним из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, объявила о приостановке своих инвестиций в развитие ресторанов в России. Всю прибыль, полученную от операций в России, компания направит на гуманитарные цели. Оператор сетей быстрого питания Yum! Brands насчитывает более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. В числе международных брендов компании – KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал западные санкции в отношении России
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