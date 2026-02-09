Мобильное приложение Россельхозбанка стало доступно для скачивания в App Store

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Мобильное приложение Россельхозбанка (РСХБ) стало доступно для скачивания в App Store, сообщили в телеграм-канале кредитной организации.

Приложение называется "АгроСкан". В РСХБ отметили, что в приложение были добавлены новые функции, благодаря чему оно стало еще удобнее.

Ранее Т-Банк разместил в App Store приложение под видом сервиса автомоек. Оно получило название Glossflow и позиционировалось как виртуальный ассистент для владельцев автомоек.

Для того чтобы активировать сервис, нужно было скачать приложение, а затем через старое мобильное приложение или личный кабинет в десктопной версии запросить в чате с техподдержкой ссылку для активации.

