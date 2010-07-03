Роспотребнадзор рассказал, как правильно совершать онлайн-покупки

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно совершать покупки в интернет-магазинах. Советы опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь стоит обратить внимание на информацию о продавце. На сайте должна содержаться информация об адресе и полном фирменном наименовании, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Также должна быть указана информация об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, условиях приобретения, доставке, сроке годности и гарантийном сроке, а также о порядке оплаты и сроках возврата.

Получив некачественный товар, покупатель может отказаться от него, а продавец обязан вернуть деньги или заменить продукцию.

Россияне чаще всего покупают онлайн бытовую технику и электронику. Далее в списке – одежда, обувь и аксессуары. Также в рейтинг самых продаваемых интернет-товаров вошли парфюмерия и косметика, продукты питания, товары для ремонта и дома, автозапчасти, книги и лекарства.

Средний чек онлайн-покупок в России составил 5,1 тысячи рублей. Рост продаж через интернет с начала года составил 5%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян предпочитает приобретать игрушки и ювелирные изделия непосредственно в магазинах.

Согласно результатам исследования аналитического центра "Битрикс24", в 2019 году расходы на покупки через интернет увеличили 38% россиян. 90% опрошенных оплачивают заказы банковской картой. Дорогостоящие вещи в Сети готовы приобретать чуть более половины жителей страны. Так, 34% респондентов заявили, что могут заплатить за один заказ в интернет-магазине от 5 до 20 тысяч рублей.

