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Экономика

09:26

Эксперты выяснили, что россияне чаще всего покупают онлайн

экономика

Фото: depositphotos/LDProd

Россияне онлайн чаще всего покупают бытовую технику и электронику, сообщает RT со ссылкой на данные одного из операторов фискальных данных.

Далее в списке – одежда, обувь и аксессуары. Также в рейтинг самых продаваемых интернет-товаров вошли парфюмерия и косметика, продукты питания, товары для ремонта и дома, автозапчасти, книги и лекарства.

Средний чек на продажи в интернете в России составил 5,1 тысячи рублей. Рост онлайн-продаж с начала года составил пять процентов.

Ранее сообщалось, что игрушки и ювелирные изделия большинство россиян предпочитает приобретать непосредственно в магазинах.

Аналитический центр "Битрикс24" провел исследование, согласно результатам которого в 2019 году расходы на покупки в интернете увеличили 38 процентов россиян. 90 процентов опрошенных при этом оплачивают свои онлайн-заказы банковской картой. Дорогие вещи в Сети готовы приобретать чуть более половины жителей страны. Так, 34 процента человек заявили, что могут заплатить за один заказ в интернет-магазине от 5 до 20 тысяч рублей.

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