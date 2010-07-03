Продавцов могут обязать заранее сообщать о стоимости ремонта смартфона

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министерству промышленности и торговли с предложением разработать дополнительные меры защиты покупателей, обязав продавцов информировать о ценах на ремонт смартфонов при покупке нового устройства. Об этом сообщает News.ru.

Милонов заподозрил продавцов недорогих телефонов в том, что они умышленно снижают цены на популярные модели, понимая неизбежность ремонта и прогнозируя дополнительную прибыль. Как отмечает депутат, цена на замену экрана на смартфоне экономкласса (от 2–3 тысяч рублей) может составлять до трех четвертей стоимости нового аппарата.

Уточняется, что пользователи чаще всего обращаются в мастерскую для замены поцарапанного или разбитого экран. Еще одной частой проблемой является деформированный разъем для зарядного устройства. Кроме того, распространенными являются запросы на замену аккумулятора.

Ранее были названы смартфоны-лидеры онлайн-продаж. Рейтинг популярности возглавили устройства Xiaomi. Также среди актуальных марок отметились Samsung, Honor и Huawei. Всего за первое полугодие 2019-го россияне купили на треть больше мобильных телефонов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость смартфона составила примерно 19 тысяч рублей.