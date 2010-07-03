Служащим российских банков могут запретить пользоваться смартфонами

Вице-президенты ассоциаций банков России и российских банков Алексей Войлуков и Олег Скворцов рассказали, что для борьбы с утечками данных банковским сотрудникам могут запретить пользоваться смартфонами на рабочем месте. Об этом сообщает газета "Известия".
"Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений", – отметил Скворцов, добавив, что одним из возможных вариантов является обеспечение банковских служащих телефонами без камер.
Уточняется, что соответствующие рекомендации могут ввести уже в сентябре, при этом в нескольких подразделениях некоторых кредитных организаций подобные ограничения уже действуют. Так, в банке "Ак Барс" нельзя пользоваться личным мобильным в подразделениях, где от лица банка и его клиентов заключаются сделки на финрынке. При этом в Россельхозбанке сотрудникам запрещено проносить гаджеты в места "сосредоточения массивов данных".
В материале подчеркивается, что к полному запрету на смартфоны на рабочем месте участники рынка относятся резко отрицательно. Вместе с тем эксперты считают, что, введя подобную меру, можно "обречь себя на непопулярность у подчиненных".
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предлагают обязать производителей электронных устройств предустанавливать ряд отечественных приложений перед продажей устройств на территории России, однако это не обязывает их устанавливать российское программное обеспечение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.