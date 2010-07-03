Служащим российских банков могут запретить пользоваться смартфонами

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Вице-президенты ассоциаций банков России и российских банков Алексей Войлуков и Олег Скворцов рассказали, что для борьбы с утечками данных банковским сотрудникам могут запретить пользоваться смартфонами на рабочем месте. Об этом сообщает газета "Известия".

"Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений", – отметил Скворцов, добавив, что одним из возможных вариантов является обеспечение банковских служащих телефонами без камер.

Уточняется, что соответствующие рекомендации могут ввести уже в сентябре, при этом в нескольких подразделениях некоторых кредитных организаций подобные ограничения уже действуют. Так, в банке "Ак Барс" нельзя пользоваться личным мобильным в подразделениях, где от лица банка и его клиентов заключаются сделки на финрынке. При этом в Россельхозбанке сотрудникам запрещено проносить гаджеты в места "сосредоточения массивов данных".

В материале подчеркивается, что к полному запрету на смартфоны на рабочем месте участники рынка относятся резко отрицательно. Вместе с тем эксперты считают, что, введя подобную меру, можно "обречь себя на непопулярность у подчиненных".

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы предлагают обязать производителей электронных устройств предустанавливать ряд отечественных приложений перед продажей устройств на территории России, однако это не обязывает их устанавливать российское программное обеспечение.