В Совфеде заявили о росте числа кибератак на структуры, связанные с проведением выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России фиксируется рост количества кибератак на Центризбирком и другие структуры, связанные с организацией выборов, заявил председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Об этом сообщает ТАСС.

"Если иметь в виду атаки на структуры, связанные непосредственно с проведением выборов, на Центральную избирательную комиссию и на другие структуры, то они идут. Причем они нарастают", – сказал он.

По словам Климова, к утру 8 сентября хакеры предприняли уже десятки тысяч таких атак.

"И, видимо, это не предел", – добавил сенатор.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.