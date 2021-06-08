В работе CNN, New York Times, Twitter, Amazon, Reddit произошли сбои по всему миру

14:03
Глобальный сбой произошел в работе крупных мировых сайтов
Сайты некоторых крупных СМИ, компаний и соцсетей работают со сбоями по всему миру, следует из данных Downdetector, который отслеживает функционирование крупных интернет-ресурсов.
В Соединенных Штатах наблюдаются сбои в работе CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit. Пользователи жалуются на работу Twitter, Twitch, платежной системы PayPal и сервиса Spotify. Информация о проблемах на данных сайтах поступает также из Канады, России, Германии, Португалии, Великобритании и других стран.
Для пользователей оказались недоступны и сайты британских СМИ: Guardian, FT, Evening Standard, Bloomberg и других. Также при попытке зайти на сайт правительства Великобритании gov.uk появляется информация об ошибке.
Чем вызваны данные проблемы, пока неизвестно, уточнили в РИА Новости.
Ранее пользователи видеохостинга YouTube из США и России сообщили о сбоях в его работе. Чаще всего пользователи сталкивались с проблемами с просмотром роликов (54%), а также отмечали неполадки в работе сайта (39%).
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