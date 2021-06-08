Пользователи YouTube из России и США сообщают о сбоях в работе сервиса

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Пользователи видеохостинга YouTube из США и России сообщают о сбоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает функционирование крупных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступает из Соединенных Штатов. Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами с просмотром роликов (54%), а также отмечают неполадки в работе сайта (39%).

Ранее сбой в работе YouTube фиксировали 4 июня. Тогда проблемы чаще всего фиксировали пользователи из США.