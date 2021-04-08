Названа дата выхода ОС Android 12 для смартфонов

Фото: depositphotos/stockasso

Конференция Google I/O, на которой состоится официальная презентация новой версии операционной системы Android, пройдет 18–20 мая 2021 года. Об этом сообщил гендиректор Google Сундар Пичаи в своем Twitter.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, после его завершения Android 12 окажется в ограниченном доступе для разработчиков в виде предварительной сборки. Затем начнется бета-тестирование операционной системы, после чего Google анонсирует выход окончательной версии. Предположительно, он состоится осенью.

Презентация Android 12, семинары разработчиков и экспертов в рамках конференции будут общедоступны.

Ранее сообщалось, что в операционной системе Android 12 упростится процесс обновления. Обновления для ключевых элементов Android будут поставляться напрямую через Google Play, стандартный сервис скачивания приложений. Эта возможность позволить заменить стандартный процесс обновления системы.