Названа дата выхода ОС Android 12 для смартфонов

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Фото: depositphotos/stockasso
Конференция Google I/O, на которой состоится официальная презентация новой версии операционной системы Android, пройдет 18–20 мая 2021 года. Об этом сообщил гендиректор Google Сундар Пичаи в своем Twitter.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате, после его завершения Android 12 окажется в ограниченном доступе для разработчиков в виде предварительной сборки. Затем начнется бета-тестирование операционной системы, после чего Google анонсирует выход окончательной версии. Предположительно, он состоится осенью.
Презентация Android 12, семинары разработчиков и экспертов в рамках конференции будут общедоступны.
Ранее сообщалось, что в операционной системе Android 12 упростится процесс обновления. Обновления для ключевых элементов Android будут поставляться напрямую через Google Play, стандартный сервис скачивания приложений. Эта возможность позволить заменить стандартный процесс обновления системы.
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