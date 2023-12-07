Работа системы бронирования билетов Leonardo восстановлена – "Аэрофлот"

Фото: 123RF/zenstock

Работоспособность системы бронирования билетов Leonardo была восстановлена. Об этом сообщается на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

Уточняется, что на данный момент оформление билетов "Аэрофлота" вновь доступно во всех каналах продаж.

О сбоях в работе системы оформления билетов Leonardo сообщалось вечером 7 декабря. Как уточнил перевозчик, сбои были связаны с техническими неполадками в системе.

До этого у пользователей из России произошел сбой в работе приложения и сайта Альфа-Банка. Так, при попытке открыть сайт банка организация предлагала перейти в свой телеграм-канал, отмечая, что "что-то пошло не так". Позже в кредитной организации объяснили, что трудности со входом в приложение Альфа-Банка у некоторых клиентов связаны с техническими работами.

Клиенты "Аэрофлота" пожаловались на массовую отмену забронированных билетов в Таиланд