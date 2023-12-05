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05 декабря, 21:41

Технологии

Сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У пользователей из России произошел сбой в работе приложения и сайта Альфа-Банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.

По данным на 21:32 по московскому времени, было зафиксировано 1 128 отчетов о сбоях Альфа-Банка. На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Воронежа.

При попытке открыть сайт банка организация предлагает перейти в свой телеграм-канал, отмечая, что "что-то пошло не так".

Ранее в "Тинькофф" сообщили о том, что приложение кредитной организации вновь стало доступно в App Store. Также банк посоветовал клиентам скачать приложение в тот же день.

Однако приложение меньше чем через сутки пропало из официального магазина приложений Apple для iOS.

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка снова пропало из App Store

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