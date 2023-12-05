В Альфа-Банке объяснили трудности со входом в приложение

Фото: скриншот приложения

Трудности со входом в приложение Альфа-Банка у некоторых клиентов связаны с техническими работами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Отмечается, что сбоя нет. В ближайшее время все функции будут восстановлены.

Ранее вечером у пользователей из России произошел сбой в работе приложения и сайта Альфа-Банка.

По данным на 21:32 по московскому времени, было зафиксировано 1 128 отчетов о сбоях Альфа-Банка. На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Воронежа.

Более 300 пользователей пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram 24 ноября. Наибольшее число жалоб зафиксировали в Москве – 34%. Еще 15% обращений были получены из Краснодарского края, 6% – из Санкт-Петербурга, 5% – из Ростовской области и по 4% – из Воронежской и Нижегородской областей.

Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя