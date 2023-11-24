Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе приложения

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Более 300 пользователей пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram 24 ноября. Это следует из данных сервиса мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России.

Наибольшее число жалоб зафиксировали в Москве – 34%. Еще 15% обращений были получены из Краснодарского края, 6% – из Санкт-Петербурга, 5% – из Ростовской области и по 4% – из Воронежской и Нижегородской областей.

Данные сервиса Downradar свидетельствуют о сбоях в работе Telegram у пользователей из Белоруссии.

Отмечается, что 37% жалоб от общего числа говорят об общем сбое в работе приложения, 16% содержат жалобы об отказе мессенджера функционировать. У 15% не загружаются чаты, еще у 14% – изображения.

Ранее массовый сбой произошел в социальной сети "ВКонтакте". Сайт и приложение перестали открываться у пользователей. Позже соцсеть восстановила работу после сбоя.

