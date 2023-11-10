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10 ноября, 19:24

Экономика

Сбой произошел в мобильном приложении Райффайзенбанка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут нестабильно работать, обнаружен сбой. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Там добавили, что уже ведется работа над устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что 1 ноября нестабильно работало мобильное приложение Сбера. Неполадки заметили клиенты кредитной организации.

Отмечалось, что пользователи не могли зайти в свои аккаунты, а также совершить платежи или переводы. При открытии приложения появлялась надпись "Сбербанк Онлайн временно недоступен" или не прогружался интерфейс.

Спустя 30 минут неполадки устранили. В банке заявили, что проблемы у пользователей могли появиться на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.

Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка

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