Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбера

Фото: sberbank.ru

Пользователи мобильного приложения Сбера не могли осуществить денежные переводы.

При попытке совершить операцию появлялось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Пользователям также предлагали попробовать повторить действие через 5 минут.

Спустя время сбой устранили.

1 ноября мобильное приложение Сбера также работало нестабильно. Неполадки заметили клиенты кредитной организации.

Отмечалось, что пользователи не могли зайти в свои аккаунты, а также совершить платежи или переводы. При открытии приложения появлялась надпись "Сбербанк Онлайн временно недоступен".

Спустя 30 минут неполадки устранили. В банке заявили, что проблемы у пользователей могли появиться на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.

Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка