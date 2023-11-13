13 ноября, 13:09 (обновлено 13.11.2023 13:32)Экономика
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбера
Фото: sberbank.ru
Пользователи мобильного приложения Сбера не могли осуществить денежные переводы.
При попытке совершить операцию появлялось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Пользователям также предлагали попробовать повторить действие через 5 минут.
Спустя время сбой устранили.
1 ноября мобильное приложение Сбера также работало нестабильно. Неполадки заметили клиенты кредитной организации.
Отмечалось, что пользователи не могли зайти в свои аккаунты, а также совершить платежи или переводы. При открытии приложения появлялась надпись "Сбербанк Онлайн временно недоступен".
Спустя 30 минут неполадки устранили. В банке заявили, что проблемы у пользователей могли появиться на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.
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