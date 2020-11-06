В Москве состоится онлайн-чемпионат для разработчиков в сфере искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Открылся прием заявок на участие в Data Science – онлайн-чемпионате для разработчиков в сфере больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Чемпионат будет проходить в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Состязание пройдет в два этапа: основной – с 14 по 21 ноября и суперлига – с 22 по 30 ноября. Команды, вышедшие во второй этап, доработают свои цифровые решения при поддержке экспертного жюри.

"За две недели участники онлайн-чемпионата должны будут создать цифровые продукты, направленные на анализ больших данных и поиск оптимальных решений на их основе, по запросу города и крупного бизнеса", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Команды, победившие в чемпионате, получат по 250 тысяч рублей, за второе место выплатят по 100 тысяч рублей, за третье – по 50 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 13 ноября.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва активно развивается в сфере инновационных технологий. По словам мэра, сегодня в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.



Градоначальник подчеркнул, что даже в период распространения коронавирусной инфекции научное сообщество продолжало разработки.

За год на цифровой платформе i.moscow зарегистрировались 11,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей столицы. Партнерами кластера стали компании из 73 российских регионов. Участникам кластера доступно свыше 200 видов поддержки.