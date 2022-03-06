Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello на территории РФ

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Роскомнадзор ограничит доступ к приложению американского интернет-ресурса Zello в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Роскомнадзора, администрации приложения 4 марта направили требование о прекращении рассылки пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции РФ на Украине.

"В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен", – указали в ведомстве.

Ранее в марте Роскомнадзор принял решение заблокировать социальную сеть Facebook на территории России. Аналогичное решение затронуло социальную сеть Twitter.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.