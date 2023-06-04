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04 июня, 21:24

Технологии

Трансляцию кабельных операторов взломали в Крыму

Фото: depositphotos/marcociannarel

В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов, заявил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение – все мультиплексы – работают в обычном режиме", – написал Крючков.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры взломали сайт университета "Синергия". Специалисты оперативно справились с угрозой, добавили в вузе.

До это хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково". Как пояснили в организации, ответственность взяла "злоумышленник или группа таких лиц, представившиеся украинским киберфронтом". К настоящему времени ресурсы фонда восстановили.

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