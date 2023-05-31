Работоспособность ИТ-инфраструктуры фонда "Сколково" восстановили после кибератаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Работоспособность основных систем и ключевых цифровых сервисов "Сколково" восстановлена после кибератаки, следует из заявления фонда.

"Восстановлена работа <...> официального сайта sk.ru, электронной почты, финансовых и аналитических систем, доступ в личный кабинет резидентов "Сколково". Функционируют ключевые цифровые сервисы, в том числе получения заявок на грантовое финансирование и участия в акселерационных программах", – указано в сообщении.

Инфраструктуру фонда "Сколково" взломали в ночь на 29 мая. Хакеры опубликовали в открытом доступе скриншоты внутренних инфоресурсов и некоторых документов. Злоумышленники представились "украинским киберфронтом", подчеркнули в фонде.

Кроме того, украинские хакеры взломали сайт университета "Синергия". Его работу удалось оперативно возобновить, сейчас он функционирует в штатном режиме. При этом специалисты продолжают восстанавливать данные из резервных копий, заявили в университете.