Украинские хакеры взломали сайт "Синергии"

Фото: группа VK "Университет "Синергия"

Украинские хакеры взломали сайт университета "Синергия". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

"Ответственность на себя взяла хакерская группировка укронацистов Meavmi-2505 Team. Благодаря оперативной и слаженной работе IT-специалистов удалось в кратчайшие сроки возобновить работу сайта", – пояснили в вузе.

Там же пояснили, что сейчас интернет-ресурс работает в штатном режиме. При этом специалисты продолжают восстанавливать данные из резервных копий.

Президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов предположил, что поводом для атаки на сайт вуза стала его помощь студентам из новых регионов России. По его словам, учреждение оказывает учебным заведениям материальную и методическую помощь, что "раздражает укронацистов".

До этого сообщалось, что хакерской атаке подверглась инфраструктура фонда "Сколково". Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ответственность за взлом взял "злоумышленник или группа таких лиц, представившиеся украинским киберфронтом".

