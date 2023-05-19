Подпольная группа "Армия спасения Украины" заявила об атаках на сайт офиса Зеленского

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Подпольная группа "Армия спасения Украины" взломала сайты некоторых украинских государственных учреждений и сообщила об атаках на ресурсы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее о деятельности данной организации, как и о ее существовании, не сообщалось.

Одно из заявлений группировки появилось на взломанной странице Одесской областной администрации Украины.

"Армия спасения Украины ответственно заявляет, что атаки на Банковую – это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению", – сообщили хакеры.

Они призвали украинский народ "свершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами" за то, что те спровоцировали крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе. Кроме того, хакеры призвали к возобновлению "братских отношений с Россией".

Организация также назвала своими целями "спасение Украины и очищение от бандеровцев" и создание системы народной власти.

Ранее хакеры RaHDit рассказали, что вскрыли связанную с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ сеть каналов в российском сегменте Telegram. По их словам, часть каналов маскируется под поддержку спецоперации, а часть имитирует региональные российские крупные паблики.