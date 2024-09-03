Шамдассани: дело Дурова вызывает обеспокоенность с точки зрения прав человека

Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Дело основателя Telegram Павла Дурова вызывает беспокойство с точки зрения соблюдения прав человека, сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдассани.

"Наш офис планирует опубликовать документ, в котором будут определены параметры, с помощью которых эту ситуацию следует рассматривать", – передает РИА Новости ее слова.

Также в управлении взволнованы из-за решения Верховного суда Бразилии заблокировать соцсеть X. Шамдассани подчеркнула, что все ограничительные меры не должны нарушать нормы международного права.

Французские спецслужбы задержали Дурова в воздушной авиагавани Ле-Бурже 24 августа. Основателя Telegram обвиняют в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, покинуть страну Дуров не может.

Прокуратура Парижа сообщила, что может прекратить дело против Дурова или передать его в суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это нужным.

