Новая бесплатная онлайн-школа заработала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице открыли бесплатную онлайн-школу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Все, что требуется для учебы, – это компьютер или смартфон с доступом в интернет.

На площадке, открытой с 09:00 до 14:00, доступны видеоуроки более чем по 15 предметам, передает портал мэра и правительства Москвы. На этой неделе сервис работает по московскому времени, а с 6 апреля удаленно заниматься смогут дети из всех регионов страны.

Вице-мэр напомнила, что для борьбы с коронавирусом в столице ввели обязательный домашний карантин для всех жителей. В связи с этим временно приостановлена работа школ, и дети перешли на домашнее обучение.

"Наша задача теперь – организовать эффективное и удобное дистанционное обучение, чтобы ребята продолжали осваивать школьную программу в том же темпе. Особенно это важно в преддверии выпускных и вступительных экзаменов. В условиях непростой эпидемиологической ситуации нам удалось в считаные дни мобилизовать методические ресурсы и наработки Центра педагогического мастерства и за неделю запустить полноценную онлайн-школу", – рассказала Ракова.

Занятия будут идти до конца учебного года. Во время выходных, когда у детей нет уроков, в онлайн-школе доступны познавательные развлекательные лекции. Также на базе школы проходят дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

В разработке проекта правительства Москвы совместно с Центром педагогического мастерства и компанией "Яндекс" участвовали лучшие московские педагоги, учителя, студенты, преподаватели вузов и сотрудники научных институтов.

Для учеников с 5 по 11 классы видеоуроки проводятся более чем по 15 предметам. Причем смотреть их можно не только в трансляции, но и в записи. В день у детей по 4–6 уроков, а между ними перемены. Занятия стартуют в 09:00, заканчиваются между 12:00 и 14:00.

Учителям предоставят видеоплатформу, благодаря которой они смогут заниматься со своим классом. Трансляции защитят паролем, чтобы к уроку не подключались посторонние.

Ученикам младших классов доступно более 50 тысяч готовых заданий по трем предметам, а также предусмотрена автоматическая проверка заданий. Это позволит учителям уделять больше времени творческой работе и общению с классом.

Школьники страны пробудут на каникулах до 12 апреля. Информацию о досрочном завершении учебного года в министерстве просвещения опровергли. Каникулы ввели и для студентов.

На прошлой неделе сообщалось о переносе сроков сдачи ЕГЭ на 8 июня и ОГЭ на 9 июня. Перенесен и досрочный этап. Изначально он должны был проходить с 20 марта по 13 апреля, но его отложили до июня.

Из-за коронавируса также перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.