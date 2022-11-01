В Совфеде выступили против разблокировки западных соцсетей

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В Совете Федерации не поддержали инициативу разблокировки западных соцсетей. Такое мнения выразила председатель комитета по образованию и науке Лилия Гумерова.

Она отметила, что это общая позиция палаты. Гумерова сделала акцент на том, что публикации, которые размещались в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации), были направлены против России.

"Сейчас, когда мы должны объединиться, по сути, эти каналы подрывают наши государственные устои, нашу национальную безопасность. Но ни в коем случае не нужно идти на такой шаг", – передает РИА Новости ее слова.

Кроме того, Гумерова подчеркнула, что эти соцсети имеют большое влияние на российскую молодежь, настраивая их против собственного государства. Она заявила о необходимости создавать отечественные интернет-площадки, которые будут продвигать идеи патриотизма.

Глава комитета также осудила заявления руководителя секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Валерии Рытвиной в отношении разблокировки. Она рассказала, что сенаторы поддерживали и помогали деятельности экспертного совета по анализу информации. Однако, по ее словам, Рытвина больше не будет его координатором. В свою очередь, экспертный совет продолжит свою работу.

До этого сообщалось, что блогеры обратились к президенту РФ с просьбой разблокировать Instagram и Facebook.

Авторы отметили, что отечественные социальные сети не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям. По их мнению, ограничение доступа к ним несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны.

Позднее в Совфеде опровергли информацию о существовании Совета блогеров при палате. Там подчеркнули, что предложения Рытвиной не представляют собой официальную позицию сенаторов.

В ответ на это заявление Совет блогеров обвинил Совет Федерации в попытке дистанцироваться от инициативы по разблокировке иностранных соцсетей.

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