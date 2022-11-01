Блогеры обвинили Совфед в попытке дистанцироваться от инициативы по разблокировке соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Совет блогеров обвинил Совет Федерации в попытке дистанцироваться от инициативы по разблокировке иностранных соцсетей. Об этом пишет "Лента.ру".

Ранее в Совфеде опровергли информацию о существовании Совета блогеров при палате. Там подчеркнули, что предложения главы секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Валерии Рытвиной не представляют собой официальную позицию Совфеда. Из-за частых нарушений в палате приняли решение исключить ее из состава экспертов.

В свою очередь, пресс-секретарь Совета блогеров Ксения Марсова проанализировала публикацию, которую выпустила палата.

"Заголовок говорит о том, что Совета блогеров не существует в принципе, а по дальнейшему тексту становится ясно, что Совет Федерации не отрицает существование нашей секции, однако открещивается от наших действий. То есть фактически Совет Федерации хочет дистанцироваться от нашей инициативы", – высказалась она.

При этом Марсова не стала отрицать информацию об отстранении Рытвиной. Однако она сообщила, что для Совета блогеров не до конца понятно, что означает такое решение, поскольку она остается основателем и руководителем секции.

В пресс-службе также сообщили о планах официально зарегистрировать общественное движение.

До этого сообщалось, что блогеры обратились к президенту РФ с просьбой разблокировать Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации).

Авторы отметили, что отечественные социальные сети не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям. По их мнению, ограничение доступа к ним несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны.

В свою очередь, в Госдуме заявили, что о разблокировке запрещенных платформ не может идти речи. Замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что данные соцсети созданы и работают против государства и являются информационным оружием.



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