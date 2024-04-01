Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Работа социальной сети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя. Об этом сообщается на сайте центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору.

Уточняется, что некорректная работа была вызвана сбоем на инфраструктуре "ВКонтакте".

О сбое в соцсети стало известно 1 апреля. О проблемах сообщили жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других российских городов.

До этого сбой во "ВКонтакте" зафиксировали в январе этого года. Тогда пользователи жаловались, что страницы не грузились в браузере и мобильном приложении. В тот же день работа соцсети была восстановлена, а все ее сервисы функционировали в штатном режиме.