Сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram

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В работе соцсетей Facebook, Instagram, а также Facebook Messenger (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы в работе Facebook начали фиксировать около 17:30 по московскому времени. Большую часть жалоб направили пользователи из США и Великобритании. О неполадках в работе соцсети также сообщали проживающие в Германии, Нидерландах, Франции и других странах мира.

С проблемами столкнулись пытающиеся авторизоваться в Facebook. Пользователи Facebook Messenger пожаловались на неполадки при соединении с сервером, а также при отправке и получении сообщений.

В соцсети Instagram не загружалась лента публикаций, а также наблюдались проблемы при соединении с сервером.

До этого сбой в соцсетях Meta зафиксировали 5 марта. Больше всего на неполадки в Facebook и Instagram пожаловались пользователи из США – более 125 тысяч запросов. Позже работу соцсетей восстановили.

