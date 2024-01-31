Миллиардер Рыболовлев проиграл гражданский суд Sotheby's по делу о картинах – СМИ

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Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который он обвинял в содействии завышению цен на приобретенные олигархом произведения искусства. Об этом сообщает издание CNBC.

Присяжные в федеральном суде Нью-Йорка вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам, которые Рыболовлев выдвигал в гражданском иске. Отмечается, что иск касался покупок 38 картин известных художников на сумму более 100 миллионов долларов, которые бизнесмен совершил через швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

Рыболовлев предъявил иск Sotheby's еще в 2018 году. По утверждению олигарха, аукционный дом знал настоящие цены на некоторые картины и участвовал в почти трети всех сделок.

В частности, Sotheby's оказал Бувье помощь в связи с приобретением Рыболовлевым 15 произведений искусства, за которые тот заплатил более миллиарда долларов – на сотни миллионов больше, чем за них заплатил сам Бувье.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке приговорил экс-президента США Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвиняющей бывшего американского лидера в домогательствах и клевете.

До этого сообщалось, что суд принял решение конфисковать в пользу государства коттеджный поселок в подмосковном Одинцове "Яблоневый сад", в котором расположены дома руководителей ЮКОСа.

Среди владельцев домов – основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом), Леонид Невзлин (признан в РФ иноагентом), Платон Лебедев и прочие бывшие представители топ-менеджмента фирмы.