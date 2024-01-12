Суд взыскал с шеф-повара Ивлева более 600 тысяч рублей

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Суд удовлетворил иск компании Graffin-event и взыскал с шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева 664 тысячи рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что в июле 2022 года компания занималась организацией гастрономического фестиваля "Да, шеф", который состоялся в Екатеринбурге. На мероприятии Ивлев вместе с командой приготовил вошедший в Книгу рекордов России рулет с ветчиной и сыром весом 41 килограмм.

Для этих целей Graffin-event привлекла завод "Русагро", предоставивший шеф-повару десятки килограммов майонеза. Помимо этого, компания занималась оформлением фестиваля, но по итогу не получила полную оплату своих услуг.

Суд взыскал с шеф-повара всю заявленную сумму, при этом он может обжаловать это решение.

Ранее Ивлев запустил свой бренд посуды на фоне дефицита магазинов с домашней кухонной утварью. Аналитики отмечали, что тормозить развитие проекта шеф-повара в регионах будет расширение онлайн-продаж, так как инвестиции в одну точку могут в среднем составить около 10 миллионов рублей.