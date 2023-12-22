Суд отклонил иск Крида к Mash о взыскании 4 млн рублей из-за поста о гонораре

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Столичный Савеловский суд отказался штрафовать телеграм-канал Mash на 4 миллиона рублей по иску певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) из-за поста о получении им денег за участие в проекте "Разговоры о важном". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Суд рассмотрел иск Булаткина о защите чести и достоинства к Mash и постановил в исковых требованиях Булаткина отказать в полном объеме", – говорится в сообщении.

В августе Крид подал иск на телеграм-канал Mash с требованием взыскать 1 миллион рублей за публикацию информации о его причастности к неуплате налогов и отмыванию денег. Также он потребовал опубликовать опровержение и запретить дальше распространять порочащую его честь информацию.

В октябре Савеловский суд Москвы потребовал от Mash выплатить Криду 350 тысяч рублей из-за поста о причастности певца к неуплате налогов. Данные, которые опубликовали в Mash, признали ложными.

Однако уже в декабре этот же суд не удовлетворил иск блогера о взыскании компенсации за новость про участие в программе "Разговоры о важном".

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