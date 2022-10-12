Шеф-повар Ивлев запустил свой бренд посуды в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил запустить свой бренд посуды на фоне дефицита магазинов с домашней кухонной утварью, сообщает газета "Коммерсант".

В Москве уже открылся первый магазин розничной сети товаров для дома, в планах у бренда открытие до конца года еще двух магазинов. При этом компания собирается открывать точки и в регионах.

Эксперты говорят о том, что на российском рынке сейчас наблюдается явный дефицит хороших магазинов с товарами для дома. Также в этом сегменте собираются развиваться и fashion-ретейлеры. К примеру, российский бренд Lime и "Стокманн" планируют выйти на рынок в 2023 году.

По мнению аналитиков, тормозить развитие проекта Ивлева в регионах будет расширение онлайн-продаж, поскольку инвестиции в одну точку могут в среднем составить около 10 миллионов рублей. Но скорость развития в регионах будет также зависеть от правильной логистики и ценовой политики бренда, так как в регионах более чувствительны к высоким ценам.

Ранее сообщалось, что аналоги продуктов IKEA начали продавать на маркетплейсе "Яндекс.Маркет". Компания договорилась о поставках товаров для кухни с отечественных фабрик, которые до этого делали вещи для шведской сети.

Бокалы, похожие на те, которые продавала IKEA, можно найти в разделе "Товары IKEA и аналоги". Также там можно приобрести стаканы POKAL и тарелки ÖPPEN. Уточняется, что посуда из прозрачного стекла изготавливается на Борском стекольном заводе.

До конца сентября на "Яндекс.Маркете" планируют также начать продавать текстиль и сковородки, которые раньше продавала зарубежная сеть.



Компания СДЭК сообщила, что начала продавать товары IKEA из Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!