Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу ученого Сергея Абрамова

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Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября начнет рассмотрение ходатайства о помещении члена-корреспондента РАН и одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психиатрический стационар, сообщает РБК.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Ученого обвиняют в финансировании экстремистской организации. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Его предлагают поместить в психбольницу минимум на три недели для проведения стационарной­ экспертизы.

Силовики пришли с обыском к Абрамову 10 апреля. Его обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ.

Ранее Чертановский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма. Спортсмен пробудет под стражей до 11 декабря 2023 года.

Якубову вменяют вину по статье "Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

По версии следствия, он записал видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России. После этого Якубов разместил его на странице в соцсети.