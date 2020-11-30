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Происшествия

09:26

Суд оставил в СИЗО мэра Томска Кляйна

суды происшествия

Фото: ТАСС/Данила Шостак

Томский областной суд оставил без изменения постановление районного суда о заключении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна по делу о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ларису Шейфер.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты.

Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Кляйн вину не признал.

Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. На время расследования суд временно отстранил Кляйна от должности.

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