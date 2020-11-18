Суд временно отстранил Ивана Кляйна от должности мэра Томска

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На время расследования уголовного дела о превышении полномочий Кировский районный суд Томска принял решение временно отстранить мэра города Ивана Кляйна от должности, сообщает ТАСС.

"Ходатайство об отстранении на время расследования поступило от следственных органов. Суд удовлетворил его", – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, однако сам Кляйн вину не признал.

Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.