Суд отправил под домашний арест бывшего главу Кирова Быкова по делу о взятке

Фото: скриншот видео СК РФ

Суд заключил под домашний арест экс-главу Кирова Владимира Быкова по делу о взятке в размере 7,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заявили в управлении.

Ранее стало известно, что в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова было возбуждено уголовное дело. Чиновника, сложившего свои полномочия, правоохранительные органы подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

