Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:30

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Нижегородский районный суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Елену Вяткину.

Адвокат рассказала, что иск прокуратуры удовлетворен. Однако решение еще не вступило в силу, поэтому может быть обжаловано.

Ранее Генпрокуратура России требовала обратить в доход государства имущество Маркелова на общую сумму более двух миллиардов рублей. Такое решение было принято после того, как экс-глава не смог предоставить документы о покупке имущества на законные доходы.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки. Также Маркелова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. Свою вину он не признает.

В октябре прошлого года он пожаловался на "пыточные условия содержания" в СИЗО, моральное давление, обыски и то, что его более 10 раз переводили из одной камеры в другую. Он заявил, что не может получить медицинскую помощь, несмотря на проблемы с сердцем и воспаление суставов.

Суд ранее уже арестовал у Маркелова 23 объекта недвижимости. Арестованы земельные участки, помещения и здания, принадлежащие экс-губернатору в Москве.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика