Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Нижегородский районный суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Елену Вяткину.

Адвокат рассказала, что иск прокуратуры удовлетворен. Однако решение еще не вступило в силу, поэтому может быть обжаловано.

Ранее Генпрокуратура России требовала обратить в доход государства имущество Маркелова на общую сумму более двух миллиардов рублей. Такое решение было принято после того, как экс-глава не смог предоставить документы о покупке имущества на законные доходы.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки. Также Маркелова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. Свою вину он не признает.

В октябре прошлого года он пожаловался на "пыточные условия содержания" в СИЗО, моральное давление, обыски и то, что его более 10 раз переводили из одной камеры в другую. Он заявил, что не может получить медицинскую помощь, несмотря на проблемы с сердцем и воспаление суставов.

Суд ранее уже арестовал у Маркелова 23 объекта недвижимости. Арестованы земельные участки, помещения и здания, принадлежащие экс-губернатору в Москве.

