Дело бывшего главы Марий Эл передали в суд

Нижегородский суд рассмотрит уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
На скамью подсудимых также сядет директор "Телекомпании 12 Регион" Наталья Кожанова, подозреваемая во взятке, и экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, пойманная на злоупотреблении полномочиями.
По версии СК, через Кожанову Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство. Маркелов свою вину не признает.
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