Суд продлил арест обвиняемому в соучастии в убийстве экс-депутата Рады Кивы

Фото: 123RF.com/joaquincorbalan

Тверской суд Москвы продлил срок ареста бизнесмену Араику Амирханяну, обвиняемому в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Он пробудет под стражей до 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Амирханяну на 1 месяц и 4 суток", – говорится в сообщении.

По данным из документов, срок следствия по данному делу также был продлен до 6 декабря. При этом Амирханян отрицает свою причастность к убийству.

"Я не мог быть пособником убийства Ильи Кивы, так как в свое время я обеспечил его бронированной машиной и местом проживания. Из-за моих симпатий к России (президент Украины Владимир – Прим. ред.) Зеленский лишил меня гражданства Украины, так как я занимался бизнесом в Донецке и в Крыму", – пояснил он.

Тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района в декабре 2023 года. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в экс-депутата, от полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители обнаружили на теле убитого пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.

Амирханян был арестован 16 сентября 2025 года. По версии следствия, бизнесмен передавал сведения о политике кураторам из Службы безопасности Украины (СБУ).

