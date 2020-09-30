Москвичка предстанет перед судом по обвинению в убийстве собаки

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Уголовное дело москвички, обвиняемой в жестоком обращении с собакой, повлекшем гибель животного, передадут в Зюзинский районный суд, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе прокуратуры столицы.

По версии следствия, 6 июня около дома на улице Каховке 38-летняя женщина подняла за поводок йоркширского терьера над землей и несколько раз с силой ударила об асфальт.

От полученных повреждений животное скончалось. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Алтайском крае завели уголовное дело на жительницу села Зеленая Дубрава Рубцовского района. В июне этого года забила двух щенков с целью употребления их в пищу.