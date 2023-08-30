Бывший чиновник Минкультуры Мазо осужден на 8,5 года по "делу реставраторов"

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Суд в Санкт-Петербурге назначил 8,5 года колонии экс-директору департамента управления имуществом министерства культуры РФ Борису Мазо за хищение средств, выделенных Эрмитажу. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

"Куйбышевский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей. По совокупности приговоров – 8,5 года в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей", – сказано в заявлении ведомства.

Мазо является фигурантом сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры РФ. По так называемому делу реставраторов о хищении 100 миллионов рублей он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.

По второму делу он обвиняется в хищении 450 миллионов рублей. Суд выдал санкцию на заочный арест. К этому моменту Мазо покинул Россию и улетел в Австрию, поэтому оттуда он был экстрадирован по требованию Генпрокуратуры РФ.

Главным организатором этих афер следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. По версии следствия, фигуранты дела похитили всего около 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Сообщалось, что Мазо предположительно отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте особняк за 4 миллиона евро.

Борис Мазо арестован по делу о хищениях в Минкультуры