Риелтора отправили работать уборщицей за призывы выходить замуж за бойцов СВО ради денег

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Риелтору Марине Орловой из Томской области, которая призывала выходить замуж за бойцов СВО ради денег, назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ в муниципальном предприятии. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

По данным службы, женщина уже приступила к отбыванию наказания. Она работает уборщицей по четыре часа в день.

Орлова во время подкаста, автором которого выступила блогер Дарья Черданцева, рассказала, что, выйдя замуж за участника спецоперации и дождавшись его гибели, можно получить от государства восемь миллионов рублей.

После появления скандального видео в Сети женщин доставили в отделение полиции. Там на камеру они извинились перед бойцами СВО, вдовами, матерями и женами.

Спустя время на риелтора и блогера возбудили административные дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".