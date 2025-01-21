"Ведомости": в РФ могут ужесточить статью о возбуждении ненависти и вражды

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение ответственности по статье 282 Уголовного кодекса РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылками на свой источник и собеседника в правительстве.

В СМИ подчеркнули, что изменения предлагается внести в часть 1 статьи 282 УК. В настоящее время под наказание подпадает лицо, уже привлекавшееся ранее к административной ответственности за совершение аналогичного преступления. В случае принятия законопроекта ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка.

Как рассказал зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, в 2024 году из 734 административных дел по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства" 313 возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в Сети. По словам эксперта, подобные деяния являются крайней формой злоупотребления свободой слова.

При этом направленную инициативу можно считать способом криминализации действий, которые сейчас квалифицируются как административное правонарушение по статье 20.3.1 КоАПа, пояснил зампред коллегии "Сулим и партнеры" Даниил Черных-Аипов. Он подчеркнул, что чаще всего за преступление наказывают штрафом в размере 300 000–500 000 руб. Однако бывают случаи, когда человека могут посадить на срок 2–5 лет.

В свою очередь, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов отметил, что внесенные изменения увеличат число обвинительных приговоров. Согласно данным из сопроводительных документов к проекту, в 2023 году по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" были осуждены 48 человек.

Эксперт также добавил, что в законопроект внесен признак сопряженности с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения. Он подчеркнул, что под действиями следует в том числе понимать высказывания, обосновывающие необходимость применения насилия. Однако он считает, что данная поправка не изменит направление развития судебной практики в этой категории дел.

При этом Егулемов отметил, что дополнение статьи УК такими признаками, как совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, может в перспективе увеличить число случаев привлечения к уголовной ответственности. При этом поправка упростит доказательную часть по уголовным делам.

Между тем адвокат, партнер компании "Братья Яблоковы" Артем Яблоков заявил, что данная инициатива направлена на расширение "зоны покрытия" статьи 282 Уголовного кодекса. Эксперт также согласился, что при ее принятии число уголовных дел вырастет.

Однако управляющий партнер ЮК "Альтависта" Владимир Воронин считает, что инициатива не сможет устранить противоречия, а только усугубит их. Специалист привел в пример высказывания о необходимости ответственности в отношении чиновников-коррупционеров. Исходя из новой формулировки высказывания могут быть расценены как преступление.

В настоящее время закон и высший суд не объясняют термины "вражда", "социальная группа", "ненависть", "честь", "достоинство", высказал мнение адвокат МКА "Клишин и партнеры" Виталий Богомолов. Он считает, что в РФ не даются полные ответы, какие действия могут быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.

Ранее 18-летний красноярский рэпер Ислам Закиров, известный под псевдонимом Рецидив (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был осужден на 1,8 года колонии общего режима. В 2023 году он озвучил свое негативное отношение к русским и призвал к насильственным действиям, а видеозапись высказываний распространилась в Сети.

